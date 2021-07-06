قرار هندي جديد ضد تويتر

قررت الحكومة الهندية سحب مسؤولية شركة تويتر عن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في الهند.

وبحسب "رويترز"، فقد أبلغت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية محكمة نيودلهي العليا، أمس الاثنين، في وثيقة رسمية، أن ما فعلته تويتر بخصوص موضوعات كثيرة مثل تغريدات السياسيين، والخريطة الخاصة بمناطق متنازع عليها وغيرها، يعد خرقا يرقى إلى مستوى انتهاك أحكام قانون تكنولوجيا المعلومات.

وانتقد وزير التكنولوجيا رافي شانكار براساد، موقع تويتر لتعمد تحديه القانون، وفق تعبيره، مؤكدا أن جميع شركات وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تلتزم بالقواعد الجديدة.

وكانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت خمس دعاوى قضائية تم رفعها من الشرطة الهندية ضد شركة تويتر ومسؤوليها، وذلك بعد تزايد حدة الخلاف بين نيودلهي وتويتر، بسبب بعض القضايا المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية وخريطة مثيرة للجدل للهند.

وتضمنت بعض الشكاوى تحديد رئيس تويتر الهندي مانيش ماهيشواري بشخصه وصفته، فيما طعنت ولاية أوتار براديش أمام المحكمة العليا في حظر عمل الشرطة ضد ماهيشواري، بعد أن قامت محكمة دنيا بحمايته من الاعتقال بتهمة استخدام المنصة لنشر الكراهية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي رسميًا أن تويتر فقد حصانته بعد أن انتقد الشركة مرارًا بسبب الانتهاكات.

وتهدف قواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة في الهند التي دخلت حيز التنفيذ في نهاية مايو/ أيار الماضي، إلى تنظيم محتوى شركات التواصل الاجتماعي وجعلها أكثر عرضة للمساءلة عن الطلبات القانونية للإزالة السريعة للمنشورات ومشاركة التفاصيل حول مؤلفي المنشورات.