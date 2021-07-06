الشرطة الألمانية: مشرد يطعن شخصا بسكين في مطار دوسلدورف

طعن شخص مشرد رجلا بسكين في مطار دوسلدورف، اليوم الثلاثاء، فيما لاذ بالفرار.

وبحسب "رويترز"، فإن متحدثة باسم الشرطة الاتحادية الألمانية أكدت أن رجلا مشردا أصاب شخصا بسكين خارج مطار دوسلدورف، اليوم الثلاثاء قبل أن يلوذ بالفرار.

وقالت: "لقطات كاميرات المراقبة أظهرت رجلين يتجهان سيرا على الأقدام نحو مرأب السيارات بالمطار في الساعة 12:16 بالتوقيت المحلي (1016 بتوقيت غرينتش) وهو وقت وقوع الهجوم".

ووفقا للمتحدثة باسم الشرطة الألمانية، فقد تم نقل المجني عليه إلى مستشفى في المدينة لتلقي العلاج، بينما تبحث الشرطة عن الجاني، فيما أكدت أن الحادث وقع إثر مشادة بين عدد من المشردين، ولم ينتج عنه أي تعطيل للحركة الجوية أو عمليات نقل الركاب في المطار.