اليونان تفتتح قنصليتها رسميا في بنغازي الليبية

افتتح وفد من وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الثلاثاء، القنصلية اليونانية رسميا في مدينة بنغازي الليبية.

ووفقا لموقع "بوابة إفريقيا" الإخبارية فقد افتتح وفد يوناني برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية فرنك جانس القنصلية اليونانية في حي الفويهات بمدينة بنغازي، في الشرق الليبي.

وضم الوفد اليوناني كلا من وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية وعضوين عن مجلس النواب اليوناني والسفير اليوناني لدى ليبيا والقنصل اليوناني في مدينة بنغازي.

وقد حضر الافتتاح من الجانب الليبي كل من رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري ووكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون القُنصلية مراد محمد، وعدد من رجال الأعمال والاقتصاديين بالمدينة.

وأدى الوفد اليوناني قبيل الافتتاح زيارة إلى بلدية بنغازي ناقش خلالها عددا من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، إضافة إلى التعاون في مجالات إعادة الأعمار والتبادل التجاري.

وكانت وزارة الخارجية اليونانية قد أعلنت في فبراير/ شباط الماضي، عبر بيان لها أنه في ظل انتخاب رئيس مؤقت للمجلس الرئاسي محمد المنفي، أعضاء المجلس ورئيس الوزراء الليبي في منتدى الحوار السياسي الليبي، ستستأنف سفارة اليونان في طرابلس عملها على الفور وذلك بقرار وزير الخارجية نيكوس ديندياس"، مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم إطلاق العمليات الضرورية لفتح القنصلية العامة اليونانية في بنغازي.