رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يستقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيتش.

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، استعرض اللقاء تحضيرات المفوضية العليا للانتخابات واستعدادها للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر.

كما تناول اللقاء آخر المستجدات بخصوص مؤتمر برلين 2 وإخفاق لجنة 75 في جنيف في التوصل إلى قاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

من جهته هنأ كوبيتش الشعب الليبي بإعلان المفوضية العليا للانتخابات انطلاق أولى خطوات الاستحقاق الانتخابي بالبدء في تحديث منظومة تسجيل الناخبين وافتتاح المركز الإعلامي في المفوضية.

وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف قد فشل في التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، إذ أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في وقت سابق، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق للتمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر بيان لها أمس الاثنين، ملتقى الحوار السياسي إلى الإسراع في مداولاته بغية التوصل إلى حلول وسط ووضع اللمسات الأخيرة على مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، مناشدة البرلمان للاضطلاع بدوره واعتماد إطار قانوني يمكن من اتخاذ خطوات ملموسة تعني بالتنفيذ وفسح المجال أمام الشعب الليبي لممارسة حقوقه الديمقراطية بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

يشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، كانت قد أعلنت الأحد الماضي، البدء في عملية تحديث سجل الناخبين وفتح المركز الإعلامي لتغطية الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر المقبل.