ارتفاع ضحايا مبنى فلوريدا إلى 28 والعاصفة تهدد جهود الإنقاذ

ارتفع عدد ضحايا مبنى ولاية فلوريدا المكون من 12 طابقًا إلى 28 شخصا حتى مساء أمس الاثنين، مع وجود تهديد لرجال الإنقاذ بسبب عاصفة استوائية.

وبحسب "رويترز" فإن رجال الإنقاذ قد وسعوا بحثهم بعد الهدم المتحكم به لبقية المبنى ليلة الأحد الماضي، مع تهديدات قد تعرقل جهودهم بسبب عاصفة استوائية منتظرة.

وكان المبنى قد انهار يوم 24 يونيو/ حزيران الماضي، وظل 117 شخصًا آخرين في عداد المفقودين بعد 11 يومًا من انهيار ما يقرب من نصف المبنى وقتها.

وقد بدأت السلطات تحقيقا حول أسباب الانهيار إلا أنهم لم يحددوا إلى الآن سبب انهيار المجمع البالغ من العمر 40 عامًا.

وكان تقرير هندسي صادر في العام 2018، قد كشف عن أوجه قصور هيكلية أصبحت الآن محور الاستفسارات التي تطرحها هيئة المحلفين الكبرى.

وستقام أول جنازة في الكارثالة يوم الثلاثاء لماركوس غوارا (52 عاما) وزوجته آنا غوارا (42 عاما) وابنتيهما لوسيا (10 أعوام) وإيما (4)، وذلك في الساعة 2:30 بعد الظهر، من كنيسة القديس جوزيف الكاثوليكية في ميامي بيتش.