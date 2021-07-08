أمين عام "الشغل التونسي" يستنكر رفض انعقاد مؤتمرهم العام

استنكر نور الدين الطبوبي، أمين عام اتحاد الشغل التونسي، الحملات الرافضة لانعقاد مؤتمرهم العام بسبب زيادة إصابات "كورونا".

وبحسب تصريحات نقلها موقع قناة "نسمة" التونسية، قال الطبوبي، إن الاتحاد هو قوة خير وبناء وروح وطنية ومسؤولية، مشددا على أن الحل الوحيد لسلامة المواطنين يتمثل في توفير التلاقيح وغير ذلك هو مجرد كلام إنشائي.

تصريحات الطبوبي جاءت في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الاستثنائي للاتحاد، والذي بدأ صباح اليوم الخميس، وينعقد على مدار يومين في مدينة سوسة، وبمشاركة 598 نقابيا.

من جهته كان سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد، قد نفى تلقيهم أي إشعار من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، يفيد إيقاف المؤتمر.

وأكد أن الاتحاد فاز بجميع القضايا المرفوعة لإيقاف تنظيم المؤتمر، مشيرا إلى أنها كانت 3 قضايا، اثنتان منها رفعتا أمام المحكمة الابتدائية بتونس، وثالثة رفعها محام إلى المحكمة الابتدائية بسوسة.

وأوضح أن الأحكام جاءت في صالح الاتحاد لانتفاء الأسباب في إحدى القضايا، والاثنتان الأخريان حُكم فيهما بعدم الاختصاص، مؤكدا أن الاتحاد حصل على ترخيص ثان لعقد المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي.

ولفت الطاهري إلى أن لجانا طبية أشرفت على متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية التي تضمنها البروتوكول الصحي للمؤتمر.

يشار إلى أن تونس تشهد طفرة في الإصابات بفيروس "كورونا"، بسبب انتشار السلالة الهندية، حيث سجلت وزارة الصحة أرقاما اعتبرتها قياسية أول أمس الثلاثاء، إذ سجلت 7930 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس و119 وفاة، وبإعلان هذه الأرقام، ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى نحو 455 ألفا بينما بلغت الوفيات أكثر من 15 ألف حالة.