إسرائيل توافق على بيع 50 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن

عمّان - سبوتنيك. وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية فقد توصل الجانبان الأردني والإسرائيلي، اليوم الخميس، إلى اتفاق تبيع بموجبه تل أبيب 50 مليون متر مكعب من المياه الإضافية إلى عمّان.

وتعاني الأردن من أزمة نقص المياه، حيث تواجه البلاد عجزا مائيا يبلغ نحو 15 مليون متر مكعب، حسب ما كشفت وزارة المياه والري الأردنية.

وأوضح البيان أن الاتفاق تم في لقاء بين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد على الجانب الأردني من جسر الملك حسين اليوم.

وتضمن الاتفاق توجيها بأن تجتمع الفرق الفنية خلال الأيام المقبلة لإنهاء التفاصيل الفنية حوله.

كما لفت البيان إلى موافقة الجانب الإسرائيلي على رفع سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار سنويا إلى نحو 700 مليون دولار سنويا، منها 470 مليون دولار للمنتجات المطابقة للمواصفات الفلسطينية، بحسب البيان.

يشار إلى أن موافقة إسرائيل على زيادة الصادرات الأردنية إلى الضفة يأتي ضمن بروتوكول باريس الذي تم توقيعه في العاصمة الفرنسية، في الـ 29 من أبريل/ نيسان من العام 1994، ليمثل الشق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو التي مهدّت في ما بعد لقيام السلطة الفلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة.