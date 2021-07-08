مكافحة الإرهاب العراقي يكشف عن تعاون استخباراتي مع كردستان أطاح بقيادات "داعشية"

وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أكد صباح النعمان المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أن "تنامي التعاون والتنسيق مع إقليم كردستان أسهم بالقبض على عدد من القيادات الإرهابية خاصة ضمن الحدود الفاصلة بين المركز والإقليم".

وأعلن عن أن هذا التعاون مكن القوات العراقية من تفكيك 5 قواطع لعصابات "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا) ، وهي "جنوب بغداد وقاطع دجلة وفي حمرين وجنوب الموصل وكركوك".

وأوضح النعمان أن "المعركة مع الإرهاب هي معركة استخبارات ومعلومات"، لافتا إلى أن "جهاز مُكافحة الإرهاب هو جهاز أمني استخباري".

وأشار المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي إلى أن قيادة جهازه حرصت على توفير كل سبل نجاح العمل الاستخباري، من خلال تعزيز وتطوير القدرات البشرية والفنية وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأخرى، وأيضاً تجنيد المصادر وفق رؤية حديثة لمفهوم التعامل المدني العسكري.

يشار إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي كان قد أعلن منتصف يونيو/ حزيران الماضي عن استعداده لتزويد دول أخرى بمعلومات عن الإرهابيين، مؤكدا امتلاكه قاعدة بيانات مهمة عن الإرهابين سواء كانوا داخل العراق أو خارجه.