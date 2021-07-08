ألمانيا تفرض غرامة على عملاق السيارات "تسلا" بسبب بناء غير مرخص

فرضت سلطة إقليمية ألمانية غرامة على شركة "تسلا" بسبب بنائها مستودعات بطريقة غير قانونية في المكان الذي ستبني فيه مصنعًا.

ووفقا لـ"رويترز"، فإن سلطة إقليمية ألمانية أكدت أنها تستعد لفرض غرامة على شركة تسلا، معللة ذلك بما وصفته نشاط بناء غير قانوني في موقع مصنع سيارات جديد بالقرب من برلين.

ونقلت رويترز عن صحيفة تاغشبيغل أن وزارة البيئة في ولاية براندنبورغ، القريبة من برلين، والتي سيقام فيها المصنع، أكدت عدم حصول تسلا على ترخيص ببناء مستودعات في المنطقة.

وفيما لم تعلق تسلا على هذا القرار، فإن الصحيفة الألمانية أكدت منع السلطات للشركة من استخدام المستودعات التي بنتها بالفعل.

وكانت "تسلا" قد وجهت في شهر أبريل/ نيسان الماضي، انتقادات إلى ما وصفته بـ "الروتين" داخل السلطات المحلية، في عملية الموافقة على مصنع السيارات الذي تشيّده في بلدة غرونهايده، بالقرب من برلين.

وشددت تسلا في بيان لها على ضرورة أن تتجاوز السلطات المحلية الروتين لتسريع المشاريع التي تساعد على مكافحة تغيُّر المناخ، لافتة إلى أنه "من المزعج" عدم وجود جدول زمني واضح حتى الآن للموافقة النهائية على المصنع، بعد مرور 16 شهراً على تقديم "تسلا" طلب رخصة إنشائه.

ووفقاً لبيان الشركة، فإن مصنع ألمانيا سينتج في نهاية المطاف 500 ألف سيارة تعمل بالبطاريات سنوياً، وبفعل ذلك ستبلغ كمية الانبعاثات التي ستُتجنَّب سنوياً نحو 15 مليون طن.