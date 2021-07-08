المكتب السياسي لطالبان: لن نهاجم الحدود الأفغانية مع طاجيكستان

قالت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الخميس، إنها لن تهاجم حدود بلادها مع طاجيكستان.

وبحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، أكد المكتب السياسي لحركة طالبان أن الحركة لن تهاجم الحدود الأفغانية مع طاجيكستان.

وكان سهيل شاهين، المتحدث باسم حركة طالبان، قد أكد اليوم الخميس، لوكالة "سبوتنيك"، وصول وفد من الحركة إلى موسكو لإجراء مباحثات في زيارة عمل تستغرق يومين.

وكانت الحركة الأفغانية قد أعلنت السيطرة على 169 منطقة في البلاد من أصل نحو 400، خلال الشهرين الماضيين.

وقد أكدت مصادر لـ"سبوتنيك" أن طالبان شنت، أمس الأربعاء، أول هجوم لها على عاصمة إقليمية منذ بدء حملتها الشاملة ضد القوات الأفغانية في مايو/ أيار، مستهدفة قلعة ناو عاصمة إقليم بادغيس، حيث اندلع قتال في أنحاء متفرقة من المدينة وتم فتح سجن المدينة وفر نحو 200 سجين.

وأعلنت الإدارة الأمريكية بدء سحب قواتها من أفغانستان، في الأول من مايو/ أيار الماضي، وبحلول 11 أيلول/سبتمبر، ستكمل الانسحاب بالتنسيق مع الحلفاء.