سيئول: بيونغ يانغ قرصنت مركز أبحاث الطاقة الذرية لدينا

قالت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية إن مركز الأبحاث الوطنية للطاقة النووية تعرض لقرصنة، مشيرة إلى أن كوريا الشمالية هي من قامت به.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية عن النائب البرلماني ها تيه-كيونغ، عضو اللجنة الاستخباراتية البرلمانية تأكيده فتح تحقيق حول تقرير يفيد بتعرض مركز أبحاث الطاقة الذرية لقرصنة في الأول من يونيو/ حزيران، ولمدة 12 يوما، قائلا: "ربما من قبل كوريا الشمالية".

وبخصوص الأضرار التي سببتها القرصنة قال النائب البرلماني إن الأضرار ارتفعت بنسبة 9% في النصف الأول من العام مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي.

ولفت كيونغ إلى ما قال إنها علامات تشير إلى أن شركة صناعات الفضاء الكورية، وهي الشركة المصنعة الوحيدة للطائرات في البلاد، قد تعرضت للقرصنة، مؤكدا أن تحقيقا يجري حاليا لتقييم الأمر.

يشار إلى أن تقريرا أمميا سريا كان قد تم تسريبه في فبراير/ شباط الماضي، أفاد بأن كوريا الشمالية، سرقت خلال الأشهر الماضية أكثر من 300 مليون دولار رقمية عبر هجمات إلكترونية، بهدف تمويل برامجها الصاروخية والنووية المحظورة.

وأكد التقرير، الذي أعدته مجموعة خبراء مكلفين مراقبة تطبيق العقوبات ضد بيونغ يانغ، أن "إجمالي سرقات البضائع الافتراضية التي ارتكبتها البلاد بين 2019 وتشرين الثاني/نوفمبر 2020 يصل إلى 316.4 مليون دولار".