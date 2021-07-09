جدل في أستراليا بعد مبادرة فندق بعرض المشروبات الروحية مجانا لمن تلقى اللقاح

أثيرت حالة من الجدل داخل المجتمع الأسترالي بعد قيام أحد الفنادق بمبادرة يعرض من خلالها كمية معينة من المشروبات الروحية مجانا لمن يظهر بطاقة تثبت تلقيه اللقاح.

وبحسب "رويترز"، فإن فندق "برينس ألفريد هوتيل" في ملبورن قدم الأسبوع الماضي عرضا مجانيا من نصف لتر من البيرة أو كأس من النبيذ أو المشروبات الروحية لأي شخص يظهر بطاقة التطعيم الخاصة به ضد فيروس "كورونا".

وقد ردت هيئة تنظيم الأدوية في البلاد، "تي جي إيه"، على المبادرة بالرفض، معللة رفضها بأن القواعد تمنع استخدام الكحول أو التبغ كحوافز لتلقي الأدوية.

وقد استدعى رد الهيئة تدخلا من قبل رئيس الوزراء، سكوت موريسون، الذي أبدى خلال مؤتمر صحفي متلفز حماسا للمبادرة، حيث وصف رفض الهيئة بالـ"ثقيل"، مؤكدا أنها كانت تؤدي وظيفتها وتتبع نص القانون.

وقال موريسون: "هذا برنامج لقاح المصلحة الوطنية، سنجري بعض التغييرات لضمان أن يكون هذا النوع من المبادرات الطيبة التي قد يتخذها الناس بمحض إرادتهم مباحا".

وأكد رئيس الحكومة الاسترالية أن وزير الصحة، جريج هانت، سيتحدث إلى هيئة تنظيم الأدوية "تي جي إيه" ويطلب منهم التراجع.

وكانت أستراليا واحدة من أنجح الدول على مستوى العالم في الحد من جائحة الفيروس التاجي، لكن طرح التطعيم تباطأ بسبب نقص الإمدادات وبعض التردد في تلقي اللقاحات بين سكانها.

وعزز تفشي فيروس "كورونا" المتكرر في المدن الكبرى في أستراليا في الأسابيع الأخيرة من تناول اللقاح، وقد وصلت نسبة البالغين الملقحين بالكامل 9%، وهي نسبة لا تزال معها استراليا متخلفة عن أقرانها الاقتصاديين.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تسمح باستخدام البيرة وتذاكر اليانصيب والماريجوانا كحوافز لرفع معدلات التطعيم.