إيران تعلن إنتاج أول جهاز محلي الصنع لتشخيص سلالات كورونا

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية فإن شركة إيرانية صممت أول جيل جديد من جهاز "كيت" لتشخيص فيروس "كورونا" عن طريق اختبار "بي سي آر"والذي يتميز بقدرته على اختبار الفيروس واكتشاف طفراته في وقت واحد.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن الدكتور حمزة جوبين، مصمم الجهاز أنه "مصمم لكشف ثلاثة أجزاء من جينوم أو بنية فيروس كورونا"؛ لافتا إلى أنه "أكثر حساسية في الکشف عن فیروس کورونا مقارنة بمثيله الموجود في السوق".

وأكد أنه قادر أيضا على کشف السلالات المتحورة لفیروس "کورونا"، کالأفريقي والهندي والإنجليزي والبرازيلي.

وبخصوص الوقت الذي يمكن للجهاز فيه اكتشاف هذه السلالات أوضح جوبين أنه أقل مقارنة بالموجود في السوق العالمي والذي يستغرق ساعة و45 دقيقة.