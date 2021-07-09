المدارس الإنجليزية لتلاميذها: تعالوا متأخرين واستمتعوا بنهائي يورو

تعالوا متأخرين واستمتعوا باللعبة، هذا ما قالته بعض المدارس الإنجليزية لتلاميذها قبل نهائي بطولة "يورو 2020"، المزمع إقامته الأحد القادم بين إنجلترا وإيطاليا.

وبحسب "رويترز" فقد سمحت بعض المدارس الإنجليزية لتلاميذها المحبين لكرة القدم بالحضور في وقت متأخر من صباح يوم الإثنين القادم، حتى يتمكنوا من متابعة مباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي بطولة أمم أوروبا 2020، مساء الأحد.

وتمثل المباراة كونها مباراة لا تتكرر كثيرا معضلة للآباء، حيث الحيرة بين أن يجعلوا أطفالهم ينامون دون مشاهدة ما يحبون، أو يتركوهم للمشاهدة ثم التعب طوال اليوم التالي بسبب قلة النوم.

لكن بعض المدارس أرسلت إلى أولياء الأمور إشعارات اطلعت عليها "رويترز"، حاول من خلالها مديرو المدارس جعل هذا الاختيار أسهل قليلاً، حيث قدموا بداية اختيارية في الساعة 10:30 صباحًا للحضور يوم الإثنين.

وقال إشعار إلى أولياء الأمور من مدرسة "بيركلاندز" الابتدائية في مانسفيلد ، وسط إنجلترا: "نفضل أن يستريح الأطفال وأن يكونوا في المدرسة مستعدين للتعلم بدلاً من التغيب طوال اليوم أو الغضب!".

وقالوا في رسالة أخرى: "دعهم يشاهدون ويتحدثون عن العمل الجماعي والتحفيز والمرونة وربما خيبة الأمل، هذه فرصة للتعلم".

يشار إلى أن المنتخب الإنجليزي سيلتقي نظيره الإيطالي مساء الأحد المقبل على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، في أول نهائي كبير للمنتخب الإنجليزي منذ فوزه بكأس العالم في عام 1966.

جدير بالذكر أن عريضة انتشرت على أكثر من 300 موقع إنجليزي عقب فوز المنتخب الإنجليزي بمباراته مع الدنمارك، تطالب بعطلة وطنية إذا فازت إنجلترا على إيطاليا في نهائي "يورو 2020".

وردا على سؤال حول إمكانية تنفيذ قرار العطلة، لم يستبعد وزير السفر جرانت شابس الفكرة، لكنه كان مترددًا في الالتزام بها.