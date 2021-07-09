كوريا الجنوبية تفرض إجراءات صارمة على العاصمة ومدن حولها بسبب كورونا

فرضت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، مجموعة من الإجراءات الصارمة على العاصمة سيئول ومدن حولها، بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية، فإن الحكومة قررت اليوم الجمعة وضع العاصمة سيئول، وإقليم كيونغكي، ومدينة إنتشون، تحت المستوى الـ 4، والذي يتضمن إجراءات أشد صرامة، خاصة فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي.

وأكد القرار الحكومي الذي اتخذه رئيس الحكومة كيم بو-غيوم، أثناء اجتماع مشترك بين الوكالات، على أن التنفيذ سيكون بداية من الاثنين المقبل، ولمدة أسبوعين.

ويعني المستوى الـ 4 من الإجراءات الخاصة بكورونا أن يتم حظر التجمعات الخاصة التي تضم 3 أشخاص أو أكثر بعد الساعة الـ 6 مساء، فضلا عن التظاهرات، إلا التظاهرة التي يقوم بها شخص واحد.

وبالنسبة لحفلات الزواج، ومراسم الجنازات فإن المستوى الرابع يحظر الحضور فيها إلا على الأهل، مع إغلاق للمرافق الترفيهية كالملاهي الليلية والحانات، فيما سيحظر على المطاعم الاستمرار بعد دالـ10 مساء.

يشار إلى أن القرار تم اتخاذه بعد تسجيل ارتفاع في الإصابات بفيروس "كورونا" في العاصمة والأقاليم المذكورة، حيث وصل العدد، أمس الخميس، إلى 1.275 إصابة جديدة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ تفشي "كورونا" في البلاد.