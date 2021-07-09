وزير الأوقاف الجزائري: وضعنا مساجد العاصمة تحت تصرف وزارة الصحة

قال يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري إنهم وضعوا مساجد العاصمة تحت تصرف وزارة الصحة.

وبحسب موقع "النهار" الجزائري أكد بلمهدي أنه ومنذ اليوم تم وضع مساجد العاصمة الجزائرية تحت تصرف وزارة الصحة من أجل عملية التطعيم.

وقال: "نطلق اليوم تجربة وضع مساجد العاصمة تحت تصرف وزارة الصحة للتلقيح" لافتا إلى أن "العملية ستشمل مستقبلا مساجد البلاد خاصة بعد نجاح عمليات البروتوكول الصحي في المساجد".

وأكد بلمهدي أن وزارته أطلقت "حملة تحسيسية توعوية شاملة عبر جميع المراكز الثقافية التابعة للوزارة في أنحاء الوطن، للحديث عن أهمية التلقيح والالتزام بالبروتوكولات الصحية الضرورية".

وأوضح أن خطبة الجمعة اليوم تم تخصيصها، للحديث عن أهمية عملية التلقيح، و"لحث الناس على ضرورة الإقبال على التلقيح، والالتزام بالتدابير الوقائية".

ونوه الوزير الجزائري بدور المسجد والإمام في تشجيع المصلين على الذهاب بقوة للتلقيح حماية لهم ولغيرهم، مشيرا إلى الدعوات التي تطلب العودة إلى الحياة الطبيعية وفتح المساجد، حيث أكد أن "هذا غير ممكن حاليا".

يشار إلى أن لجنة الفتوى بالجزائر كانت قد أوردت فتوى أكدت فيها على وجوب الالتزام بتدابير الوقاية وحرمة إيذاء الناس وتعمد إصابتهم.