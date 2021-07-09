وزير الخارجية الفرنسي يوضح قرارا حكوميا بمنع السفر إلى بلدين أوربيين

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الجمعة منع الفرنسيين الذين لم يتلقوا التطعيم من السفر إلى كل من إسبانيا والبرتغال.

وبحسب رويترز أكد لودريان أن الفرنسيين الراغبين في السفر إلى إسبانيا والبرتغال يجب أن يتلقوا التطعيم أولا.

وكان وزير الدولة الفرنسي كليمان بون قد طلب من الفرنسيين يوم الخميس تجنب السفر إلى إسبانيا والبرتغال، حيث ترتفع إصابات كورونا بسرعة.

وقد أثارت تلك التعليقات غضب صناعة السياحة الإسبانية التي كانت تعتمد على موسم الصيف للتعافي من التأثير الاقتصادي الكارثي للوباء.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي أن دعوة بون بعدم السفر إلى البلدين صدرت أمس الخميس مؤكدا أن "هذا القرار لا يعني شيئا سوى إرادة لضمان المعايير الصحية السياحية الأساسية لبلدينا".

وأشار إلى أن الحماية الصحية أمر أساسي ولهذا السبب يجب أن نتلقى التطعيم، "نريد جميعًا الذهاب في إجازات آمنة".