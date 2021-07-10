روحاني: لدى إيران إمكانات لتطعيم نصف مليون مواطن يوميا

صرح الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، حسن روحاني، أن لدى بلاده إمكانات تجعلها قادرة على تطعيم نصف مليون مواطن يوميا.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، شدد روحاني على تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال: "هناك إمكانية لتطعيم 500 ألف مواطن يوميا، الأمر الذي يزيد من مساحة المناعة في مواجهة الفيروس".

تصريحات روحاني جاءت خلال كلمته بجلسة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم السبت.

وعن طبيعة انتشار الفيروس في إيران لفت روحاني إلى وجود السلالة الهندية في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد، مؤكدا أنه ورغم جهود تطويقه إلا أنه تسلل إلى محافظات أخرى.

ووصف الرئيس الإيراني وضعية الوباء في بلاده بأنها أصبحت "أسوأ مما كانت عليه في الأسابيع الماضية".

وبخصوص عودة الدراسة أكد روحاني أن "الأجهزة المختصة تدرس وضع الترتيبات اللازمة لفتح المدارس في العام الدراسي القادم"، مؤكدا أن "التعليم عبر الانترنيت لن يغني عن المعلم، كما أنه يترك آثارا سلبية على التلاميذ من الناحية النفسية والروحية والنشاط البدني والعادات الغذائية ومواعيد النوم وغير ذلك"، وفق تعبيره.