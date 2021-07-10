رئيسة المفوضية الأوروبية: سلمنا الدول الأعضاء لقاحات تكفي لتطعيم 70% من البالغين

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد سلم الدول الأعضاء ما يكفي لتطعيم 70% من البالغين في كل دولة.

وبحسب بيان نشرته "رويترز" قالت فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي قدم جرعات كافية من لقاح فيروس كورونا إلى الدول الأعضاء لتطعيم 70٪ على الأقل من البالغين.

وحثت فون دير لاين دول الاتحاد الأوروبي على زيادة التطعيمات وقالت إنه سيتم توزيع حوالي 500 مليون جرعة في جميع أنحاء الاتحاد بحلول يوم الأحد المقبل.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد كتبت عبر حسابها بموقع تويتر، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، مؤكدة أن 300 مليون شخص داخل دول الاتحاد الأوروبي تلقوا جرعة من لقاح مضادر لفيروس كورونا.

We have passed 300 million vaccinations in the EU.



Every day, we get closer to our goal: to have enough doses delivered to vaccinate 70% of adults in the EU next month. pic.twitter.com/GKzDe8aAJM — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 15, 2021

وقالت: "كل يوم نقترب أكثر من تحقيق هدفنا المتمثل في الحصول على جرعات كافية لتلقيح 70٪ من البالغين في الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل".