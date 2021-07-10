الإمارات تسلم أوائل الثانوية العامة الإقامة الذهبية

وبحسب ما أعلنته الحكومة الإماراتية عبر حسابها بموقع تويتر فقد تسلمت الإقامة الذهبية كل من فاطمة صالح سالم الشعملي، الحاصلة على المركز الأول على مستوى المسار العام في التعليم الحكومي من مدرسة ماريا القبطية، والطالبة رغد مؤيد أسعد دناوي من مدرسة قطر الندى في أبوظبي.

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تمنح الطالبة فاطمة صالح سالم الشعملي الحاصلة على المركز الأول على مستوى المسار العام في التعليم الحكومي من مدرسة ماريا القبطية، تأشيرة الإقامة طويلة الأمد #الإقامة_الذهبية لأوائل الثانوية العامة وأسرهم من المقيمين في مختلف المسارات pic.twitter.com/tWDryktHFo — UAEGOV (@uaegov) July 9, 2021

وكانت حكومة الإمارات، قد أعلنت الاثنين الماضي، عن منحها الإقامة الذهبية لأوائل الثانوية العامة وأسرهم من المقيمين داخل أراضيها، وهي إقامة طويلة الأمد مدتها 10 سنوات.

وفيما لم يوضح الموقع جنسيات الطلبة المتفوقين الفائزين بالإقامة الذهبية، أوضح أنهم عبروا عن سعادتهم بتلك الإقامة.

واشترط قرار الحكومة لمنح "الإقامة الذهبية" للمتفوقين وأسرهم، الحصول على تقدير امتياز، أو ما يمثل 95% على الأقل في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، من المدارس الحكومية أو الخاصة، إلى جانب طالب الجامعة من داخل الدولة أو خارجها الحاصل على معدل تراكمي لا يقل عن 3.75 أو ما يعادله.