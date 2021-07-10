أرسنال يتعاقد مع مدافع بنفيكا البرتغالي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن تعاقده مع مدافع منتخب البرتغال تحت 21 عاما، نونو تافاريس، من بنفيكا بعقد طويل الأمد.

وبحسب بيان نشرته رويترز، أكد أرسنال اليوم السبت تعاقده مع المدافع تافاريس، البالغ من العمر 21 عامًا، الذي خاض 25 مباراة في الدوري مع بنفيكا منذ قدومه من خلال أكاديمية الشباب في النادي.

وقد ظهر تافاريس مع بنفيكا لأول مرة في كأس السوبر البرتغالي مع سبورتينغ لشبونة في أغسطس 2019.

وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال "إنه لاعب شاب يتمتع بمواهب كبيرة وقد تطور بشكل جيد للغاية مع بنفيكا في المواسم الأخيرة، وأظهر أيضًا جودته من خلال كونه جزءًا من منتخب البرتغال تحت 21 عامًا".

وأكد أن وجوده مع أرسنال سيمنح الفريق قوة وخيارات إضافية في الدفاع، خاصة مع وجوده على الجانب الأيسر من الملعب.

وكان أرسنال قد احتل المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.