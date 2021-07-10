انفجار 8 ألغام في لبنان قرب الحدود مع إسرائيل

انفجرت ثمانية ألغام أرضية في الجنوب اللبناني قرب الحدود مع إسرائيل.

وبحسب موقع النشرة اللبناني، فقد انفجرت الألغام الثمانية في منطقة المنارة في خراج بلدة ​ميس الجبل في الجنوب قرب الحدود مع إسرائيل.

حريق في خراج ميس الجبل يفجر 8 ألغام من مخلفات الاحتلال الاسرائيلي https://t.co/VHZ0JMKRNU — Elnashra - النشرة (@ElnashraNews) July 10, 2021

وبحسب مصادر فإن الانفجار جاء بسبب اندلاع حريق أدى إلى انفجار الألغام التي تعتبر من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي للبنان.

وفيما لم يذكر الموقع أي إصابات أو خسائر ناجمة عن الحريق، أكد أن فرق الإطفاء تعمل على السيطرة عليه وإخماده.