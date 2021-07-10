وزير خارجية المجر يصف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بـ"الجبان"

انتقد وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يوفا"، بسبب قرارات الأخير ضد الجماهير المجرية.

وصف وزير خارجية المجر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأنه منظمة "يرثى لها وجبانة"، وذلك بسبب قراره منع حضور الجماهير لمبارتين مقبلتين؛ بحسب تصريحات نقلتها "رويترز".

وقال زيجارتو عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك "اللجنة التي تتخذ مثل هذا القرار هي هيئة يرثى لها وجبانة، يجب أن يخجلوا من أنفسهم".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد فرض على المجر أمس الجمعة اللعب في المبارتين المقبلين من دون مشجعين، بسبب ما وصفه بالسلوك التمييزي خلال مباريات بطولة أوروبا، مع تغريم الاتحاد المجري 100 ألف يورو (119 ألف دولار) لسلوك أنصاره.

يشار إلى أن المباراة الافتتاحية في المجر في ساحة بوشكاش في بودابست، أظهرت الصور على وسائل التواصل الاجتماعي لافتات وسط الحشد عليها "انتي إل جي بي تي" والتي هي اختصار لفكرة مناوءة كل من: المثلية، مثلي الجنس، ثنائي الجنس، المتحولين جنسيا، واللواط.

وكان البرلمان المجري قد أقر في وقت سابق نهاية هذا الشهر تشريعا يحظر نشر المواد المتعلقة بالمثلية الجنسية بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. وأثارت هذه الخطوة رد فعل عنيف من القيادة الأوروبية وبعض دول الاتحاد.