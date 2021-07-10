فلسطين... تعديل قانون التقاعد العام اعتبارا من سبتمبر المقبل

أكد ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية تعديل قانونه الخاص ليصبح 80%، بداية من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية قال الحلو إن بدء تعديل قانون التقاعد العام سيكون من أول سبتمبر/ أيلول المقبل، وسيتم تطبيقه على جميع الموظفين العموميين والمؤسسات التي خضعت لنظام الهيئة.

ووصف المسؤول الفلسطيني القانون بأنه "الأفضل"، مؤكدا أنه سينهي كافة الأنظمة السابقة.

ولفت إلى أن الموظفين المستفيدين من الأنظمة السابقة سيتم حفظ كافة حقوقهم، كما أنه سيحتسب التقاعد على المعادلتين القديمة والجديدة.

لكن الحلو عاد وأكد عدم وجود موظفين خاضعين لأي نظام تقاعدي آخر، معللا بأن "كل الخاضعين لأنظمة التقاعد السابقة أصبحوا فوق سن الستين".

وأشار رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية أن هيئته ستشرح قريبا كافة بنود القانون الذي يضمن حياة كريمة، حسب تعبيره.