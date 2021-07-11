السلطات الصينية تجلي آلاف السكان بسبب الفيضانات في مقاطعة سيتشوان

أجلت السلطات الصينية آلاف السكان في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، بسبب موجة من الفيضانات الشديدة، محذرة من استمرار الأمطار الغزيرة.

وبحسب "رويترز"، فقد أجبرت الأمطار الغزيرة والفيضانات آلاف الأشخاص على النزوح في مقاطعة سيتشوان، فيما حثت السلطات، اليوم الأحد، المواطنين في جميع أنحاء البلاد على الاستعداد لمزيد من الأمطار الغزيرة.

وأدت الأمطار المستمرة منذ أول أمس الجمعة، في مقاطعة سيتشوان الواقعة جنوب غربي الصين إلى ارتفاع منسوب المياه في 14 نهراً، ما تسبب في جرف القوارب والجسور، وأجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 4600 شخص.

وفي حين لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، قالت وسائل إعلام رسمية إن الأمطار والفيضانات أثرت على أكثر من 120 ألف شخص وتسببت في إلغاء بعض خدمات القطارات، إضافة إلى خسائر تجاوزت 176 مليون يوان (27 مليون دولار).

وأفادت الأنباء أن نحو 27 ألف منزل في مدينة باشونغ في مقاطعة سيتشوان كانت دون كهرباء.

وأظهرت صور وسائل الإعلام الحكومية سيارات تسير في شوارع غارقة، في مدينة شينتشو في مقاطعة شانشي، على بعد 900 كيلومتر، إلى الشمال الشرقي.

ورفعت مدينة جينتشينغ، الواقعة أيضًا في مقاطعة شانشي، إشارة هطول الأمطار الغزيرة إلى اللون الأحمر، وهو أعلى مستوى.

وقد جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، اليوم الأحد، حالة التأهب للعواصف المطيرة في جميع أنحاء البلاد، وتوقع هطول أمطار غزيرة عبر مساحات شاسعة من شمال ووسط الصين.

وأكد أن هطول الأمطار المتراكمة في العاصمة من المتوقع أن يصل من 60 إلى 100 ملم في المتوسط ​​بين الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد، والثامنة من صباح يوم الثلاثاء، بينما حذرت هيئة مكافحة الفيضانات في المدينة من هطول أمطار غزيرة منذ ثلاث سنوات.