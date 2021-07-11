ظهور بابا الفاتيكان لأول مرة منذ خضوعه للعملية الجراحية

ظهر بابا الفاتيكان فرنسيس أمام الجموع الغفيرة التي احتشدت للصلاة، اليوم الأحد، وذلك لأول مرة منذ خضوعه لجراحة في الأمعاء قبل أسبوع.

وبحسب "رويترز"، فقد ظهر البابا لأول مرة، منذ إجرائه الجراحة الأخيرة، حيث خرج من شرفة مستشفى جميلي في روما لإقامة صلاته الأسبوعية أمام مئات الأشخاص.

وكان الفاتيكان قد أكد، أمس السبت، أن البابا فرنسيس قد أمضى مرحلة النقاهة بعد إجرائه عملية جراحية في الأمعاء بشكل طبيعي، مشيرا إلى أنه يستأنف عمله تدريجيا.

وخضع البابا الذي يبلغ من العمر 84 عاما، مؤخرا لعملية استئصال النصف الأيسر من القولون، أجراها فريق مؤلف من عشرة أفراد في مستشفى "جيميلي" في روما واستغرقت ثلاث ساعات.

ولم يفصح الفاتيكان منذ هذا الحين عن تفاصيل الجراحة إلا في بيان أمس.