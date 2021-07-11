خامنئي يثني على رسالة بعثها فلسطينيون لشكره على مواقفه

وجه مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي الشكر لفلسطينيين في المخيمات السورية بعثوا إليه برسالة شكر، ثمنوا فيها مواقفه تجاه قضية بلادهم.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أبلغ محسن قمي، مساعد رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية، محمد البحيصي، رئيس رابطة الصداقة الفلسطينية الايرانية، شكر خامنئي للفلسطينيين جميعا على هذه الرسالة.

وأكد قمي أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية يرى أن عملية "سيف القدس جسدت جزءا صغيرا من قوة واقتدار جبهة المقاومة المتعاظم".

وأوضح أن خامنئي يشدد على أن ما فعله الشعب الفلسطيني دفاعا عن المسجد الاقصى وأراضي القدس الشريف، أكد أن "عهد هيمنة واستعراض قوة الكيان الصهيوني العنصري قد ولى وحان وقت القضاء على الغاصبين وتحرير فلسطين والقدس الشريف من دنسهم".

وكان مجموعة من الفلسطينيين الموجودين في سوريا قد وجهوا رسالة إلى المرشد الأعلى للثورة في إيران، ثمنوا خلالها مواقفه في دعم القضية الفلسطينية.