8 شركات تأمين عالمية تشكل تحالفا ضد الاحتباس الحراري

أعلنت ثماني من كبريات شركات التأمين في العالم، اليوم الأحد، عن إنشاء تحالف لتسريع انتقال الاقتصاد العالمي إلى الحياد الكربوني.

وبحسب "رويترز"، قالت الشركات، التي تضم أكبر ثلاث شركات تأمين أليانز وأكسا وجنرال، إن تحالفها المسمى بـ"نت زيرو"، سيعمل على تحويل محافظ الاكتتاب لأعضائها نحو صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتعرض فيه شركات التأمين لضغوط متزايدة لشرح كيف تخطط لإزالة الكربون عن أعمالها وسط دعوات لوقف الاكتتاب والاستثمار في مشاريع الوقود الأحفوري.

وأوضح بيان صادر عن الأعضاء، أن كل شركة ستحدد أهدافًا مؤقتة بشكل فردي كل خمس سنوات، وتقدم تقريرًا عن التقدم كل عام بالتعاون مع سلطات المنافسة.

من جهته، قال توماس بوبرل، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا، والذي يرأس التحالف: "من خلال تحالف التأمين الجديد "نت زيرو"، فإننا نعزز طموحنا المناخي بشكل أكبر".

وسوف يحدد الأعضاء، الذين يشملون أيضًا "زوريش إنسرانس جروب، وسويس ري، وسكور، ومونيش ري، وأفيفا"، معايير الاكتتاب للأنشطة الأكثر كثافة في الكربون في محافظهم ويقدمون حلول تقنية منخفضة الانبعاثات، وستشمل أيضًا معايير للمخاطر وإزالة الكربون في إدارتها للمخاطر.

يشار إلى أن العديد من شركات التأمين الأوروبية الرئيسية لها، بالفعل، سياسات صديقة للمناخ، ففي الشهر الماضي، تعهدت شركة جينرالي بتحقيق الحياد الكربوني في محفظتها الاستثمارية المباشرة بحلول عام 2050.