تايوان تتفق مع "بيونتك" عبر وكيل صيني لتوريد 10 ملايين جرعة لقاح

وقعت تايوان اتفاقا مع شركة "بيونتك" الألمانية لتوريد 10 ملايين جرعة من لقاحها ضد فيروس "كورونا"، وذلك عبر وكيل صيني.

وبحسب "رويترز"، قال وكيل المبيعات الصيني لشركة بيونتك، الألمانية اليوم الأحد، إنه وقع اتفاقا لتقديم 10 ملايين جرعة من لقاحات "كورونا" إلى تايوان، لافتا إلى ان هذه الكمية جزء من عملية مطولة ومسيّسة للغاية للجزيرة.

وكانت حكومة تايوان قد حاولت منذ شهور شراء اللقاح مباشرة من الشركة الألمانية "بيونتك"، ملقية باللوم على الصين، بسبب رفضها لاتفاق كان من المقرر أن يوقعه الجانبان في وقت سابق من هذا العام، فيما تنفي الصين هذه الاتهامات.

وقد وافقت الصين في الشهر الماضي، عقب ضغوط بشأن الوتيرة البطيئة لبرنامج التلقيح في تايوان، على السماح لتيري جو، وهو ملياردير صيني، مؤسس شركة "فوكسكون" التايوانية، وكذلك شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية، بالتفاوض نيابة عنها بشأن اللقاحات، التي سيتم التبرع بها لحكومة تايوان للتوزيع.

من جانبها أصدرت شركة "شنغهاي فيوزن فارما كيوتكال جروب"، التي أبرمت عقدًا مع "بيونتك" لبيع لقاحات "كورونا" في الصين وهونج كونج وماكاو وتايوان، بيانا قالت فيه إن اللقاحات ستباع إلى "تي إس إم سي، و غوز شيرتي فونديشن" عبر فوسون هونغ كونغ.

وقال رؤساء الشركات في البيان: "نحن مسرورون للغاية لرؤية أن هذا اللقاح الذي طورته شركة فوسون للصناعات الدوائية وبيونتك يمكن أن يلعب دورًا إيجابيًا في الوقاية من الوباء والسيطرة عليه في تايوان".

ونقلت فوسون عن الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتك"، أوغور شاهين، قوله، إن الشركة "ممتنة للغاية لتمكنها من تزويد الشعب التايواني بجرعات اللقاح المصنعة في أوروبا".

يشار إلى أن حوالي عُشر سكان تايوان البالغ عددهم 23.5 مليون شخص قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.