إسبانيا تستثمر أكثر من 4 مليار يورو في إنتاج السيارات الكهربائية

قالت الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، إنها ستستثمر 4.3 مليار يورو (5.1 مليار دولار) لبدء إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات كجزء من برنامج استثمار وطني كبير.

وبحسب "رويترز"، أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن خطة حكومته ستشمل سلسلة الإنتاج بأكملها، مع تقديم إعانات للشركات بهدف بناء أول مصنع للبطاريات في البلاد وتعزيز تصنيع السيارات الكهربائية.

وقال: "من المهم الاستجابة وتوقع التحول الكبير لقطاع السيارات في أوروبا وإسبانيا"، مضيفًا أن القطاع الخاص يمكن أن يسهم بمبلغ 19.7 مليار يورو أخرى في المبادرة بين 2021 و 2023 ، وفقًا لتقديرات الحكومة.

وفي حين أكدت الحكومة الأسبانية أن التمويل في الغالب سيكون من صناديق التعافي التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن البرنامج يمكنه خلق ما يصل إلى 140 ألف وظيفة جديدة، وتعزيز الاقتصاد الوطني بنسبة تتراوح بين 1% و1.7% ، بحسب توقعات الحكومة.

وستحصل إسبانيا، بوصفها أحد المستفيدين الرئيسيين من خطة التعافي بقيمة 750 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، على نحو 70 مليار يورو في شكل منح حتى عام 2026، للمساعدة في إعادة تنشيط اقتصادها، الذي تضرر بشدة من جراء أزمة كورونا.

وتهدف إسبانيا من المشروع إلى أن يصل عدد السيارات الكهربائية الجديدة المسجلة إلى 250 ألفًا بحلول عام 2023، مقارنة بـ 18 ألفًا مسجلة في عام 2020، وذلك بفضل المبادرات التي ترعاها الحكومة لشراء سيارات أقل تلويثًا ومحطات شحن مضاعفة.