الصحة الكويتية: هذه هي الفئات التي يحق لها تغيير الجرعة الثانية من اللقاح

حددت وزارة الصحة الكويتية الفئات التي يحق لها تغيير الجرعة الثانية من اللقاح، وفقا للمعايير العالمية المعتمدة.

وبحسب بيان نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أكدت أن فئتين فقط هما من يحق لهما تغيير الجرعة الثانية من اللقاح، وفقا للإرشادات والتوصيات العلمية.

بيان صحفي | الصحة تحدد شروط تغيير منصة اللقاح في الجرعة الثانية pic.twitter.com/ALAMo8QhUG — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) July 12, 2021

ولفتت الوزارة إلى أن هاتين الفئتين هما الأشخاص الذين لديهم موانع من أخذ نفس نوع منصة الجرعة الأولى من اللقاح، وكذلك الحوامل اللاتي تلقين الجرعة الأولى قبل الحمل، وتستلزم حالتهن تغيير نوع اللقاح في الجرعة الثانية.

وبجانب تحديد الوزارة لهاتين الفئتين، فقد أكد البيان على السماح باعتماد شهادات التطعيم للأفراد الذين استكملوا التطعيم في الخارج من منصات لقاحات مختلفة، شريطة أن تكون معتمدة في دولة الكويت.

وكانت الوزارة قد أكدت، في بيان سابق، أنها قاربت على الانتهاء من إجراءات التعاقد على لقاح جديد اسمه لقاح سوتروفيماب، لافتة إلى انها حصلت على جميع الموافقات اللازمة لهذا التعاقد من الجهات الكويتية المختصة.

توضيح صحفي pic.twitter.com/4TXbQT9xzy — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) July 11, 2021

ولفتت إلى أنها كانت من أوائل دول المنطقة في التعاقد على هذا العقار، مؤكدة على التزامها التام بجميع الإجراءات التي يجب الالتزام بها لإتمام التعاقد.