كوريا الجنوبية توقع عقدا مدته 20 عاما لاستيراد الغاز المسال من قطر

وبحسب بيان صادر عن وزارة الطاقة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، نشرته "رويترز"، وقعت كوريا الجنوبية عقدا مدته 20 عاما لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، ابتداء من العام 2025 .

وفي حين لم يكشف البيان عن التفاصيل المالية للعقد، إلا أنه ينص على أن تحصل شركة "غاز كوريا" المملوكة للدولة على مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من شركة "قطر للبترول".

وأكد البيان على أن هذا العقد طويل الأجل سيساعد في استقرار إمدادات الغاز الطبيعي المسال وسيخفض الرسوم أيضا بشكل كبير.

يشار إلى أن شركة "غاز كوريا" تشتري تسعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من قطر من خلال عقود طويلة الأجل، ينتهي أحدها في 2024 .

وكانت شركة "قطر للبترول" قد وقعت أوائل يوليو/ تموز الجاري، صفقة ضخمة لبيع الغاز الطبيعي إلى الصين، التي تعد شريكا استراتيجيا لها في مجال الطاقة، تتضمن تزويد المحطات الصينية بـ 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال على مدى 10 سنوات.

وقال الموقع الرسمي لشركة "قطر للبترول" إن الشركة أبرمت اتفاقية مع شركة "شل"، تتضمن تزويد الصين بمليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا على مدى 10 سنوات، وسيتم البدء في تنفيذ الصفقة لإمداد بعض محطات الغاز الطبيعي المسال في الصين في يناير/ كانون الثاني 2022.