الرئيس الكوبي: العقوبات الأمريكية ووسائل التواصل سبب الاحتجاجات لدينا

وبحسب "رويترز"، فقد حمل الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، العقوبات الأمريكية التي تم تشديدها في السنوات الأخيرة، المسؤولية عن المشكلات الاقتصادية مثل نقص الأدوية وانقطاع التيار الكهربائي، والتي شجعت بدورها على اتساع رقعة احتجاجات غير مألوفة في الجزيرة، مطلع الأسبوع.

