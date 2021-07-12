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    جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ

    مقتل 12 شخصا وإصابة 29 آخرين في مواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" غربي البيضاء

    © AP Photo / Yemen's Defense Ministry
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    سقط أكثر من 40 شخصًا بين قتيل وجريح، اليوم الاثنين، في مواجهات بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليُا، وجماعة "أنصار الله" غربي محافظة البيضاء، في سياق معارك متواصلة للأسبوع الثاني على التوالي.

    القاهرة– سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، إن مسلحي "أنصار الله" نفذوا هجوماً واسعاً على مواقع للجيش اليمني وقبليين موالين له في منطقة برم بآل مشدل في جبهة الحَازِمية والتابعة إدارياً لمديرية البيضاء.

    وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك
    © REUTERS / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY
    وزير الخارجية اليمني: "أنصار الله" ترفض السلام ونحذر من استمرار تصعيدهم في مأرب

    وأضاف أن الهجوم تزامن مع محاولة تقدم للجماعة صوب مواقع عسكرية في الحبج وسوداء غراب بآل حميقان في مديرية الزَاهِر غرب البيضاء.

    وذكر أن معارك دارت بين الجانبين في الجبهتين نحو خمس ساعات، أسفرت عن سقوط أكثر من 12 قتيلاً و29 جريحاً في صفوف الطرفين.

    وأشار إلى تنفيذ طيران التحالف العربي خلال المعارك غارات على مواقع لـ "أنصار الله" في منطقة الضحاكي بآل مشدل في مديرية البيضاء، أوقعت قتلى وجرحى من الجماعة وأعطبت دبابتين.

    في سياق آخر، اتهم وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني جماعة "أنصار الله" بـ"تصوير مشاهد تمثيلية في وادي وجبال بقلان الواقعة بين مديريتي بني مَطر وبلاد الروس لعناصر مسلحة ترتدي لباس تنظيمي القاعدة وداعش (الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول)، تحضيراً لنشرها خلال الايام القادمة على لسان عناصر التنظيمين في محافظة البيضاء".

    ​وقال الإرياني إن "هذه الخطوة تأتي بعد أيام من فبركة الحوثيين بياناً على لسان تنظيم القاعدة، حاولوا من خلاله تضليل المجتمع الدولي والرأي العام اليمني حول طبيعة واصطفاف عناصر التنظيمات الإرهابية من المعارك الدائرة في محافظة البيضاء، والتغطية على التنسيق الميداني بين الطرفين برعاية إيرانية".

    وأضاف:

    "نؤكد أن هذه الفبركات لن تنجح في التغطية على العلاقة الوطيدة بين التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها، والتنسيق بينها لإضعاف الدولة والتأثير على الموقف العسكري للجيش والأجهزة الأمنية وأداء دورها في مكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره والحد من أنشطتها المزعزعة للأمن والسلم الإقليمي والدولي".

    ودعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي إلى "تقديم دعم حقيقي لجهود الحكومة الشرعية في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب الحوثيين المدعوم من إيران، وتثبيت سلطة الدولة والأمن والاستقرار في كافة الأراضي اليمنية، وتعزيز تدابير مكافحة الإرهاب، ومعالجة أسبابه، واقتلاع جذوره، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية"، على حد قوله.

    ودخلت المعارك في محافظة البيضاء، أسبوعها الثاني على التوالي، إذ أعلنت القوات الحكومية الجمعة قبل الماضية، إطلاق عملية واسعة لاستعادة السيطرة على المحافظة المحاذية لـ 8 محافظات وسط البلاد، من قبضة جماعة "أنصار الله".

    انظر أيضا:

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    معارك طاحنة بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في محافظة البيضاء
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    الجيش اليمني: خسائر في صفوف الحوثيين إثر معارك وغارات شمالي مأرب
    مصدر لـ"سبوتنيك": الجيش اليمني يوقع قتلى في صفوف "أنصار الله" في مواجهات غربي البيضاء
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