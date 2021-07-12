في ظل استهداف قواعدها العسكرية... هل تنسحب أمريكا من سوريا كما حدث في أفغانستان؟

بعد انسحابها من أفغانستان وقطر، وفي ظل تعرض قواتها لهجمات قوية في الفترة الأخيرة، طرح بعض المراقبين تساؤلات بشأن إمكانية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وكان ألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، قد أكد أن الأكراد في سوريا يعولون حاليا على التعاون مع الولايات المتحدة التي تتواجد قواتها في مناطقهم.

انسحاب ممكن

وأضاف لافرينتييف أن الولايات المتحدة يمكن أن تتخذ قرارا بسحب قواتها من سوريا بصورة مفاجئة كما فعلوا في أفغانستان، وهذا الأمر يعد إشارة واضحة للأكراد، الذين نبقى على تواصل وثيق معهم ونحملهم على تنظيم الحوار مع دمشق، إنها إشارة واضحة إلى أن هذا الحوار ليس ضروريا فحسب، وإنما يجب إنهاء هذا الحوار بالتوصل إلى حل وسط والخروج باتفاقات محددة مع الطرف السوري.

وقال لافرينتييف: "لكن هذه إشارة واضحة، لتلك القوات التي تحمي نفسها في سوريا، ومنهم الأكراد، وبالتالي هذه إشارة بأن الأمريكيين قد يتخذون يوما ما قرارا مماثلا، وأعتقد أنهم سيتخذونه".

وأضاف لافرينتييف أن قرار الانسحاب اتُخذ من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي تمت مراجعته وتأجيله ببساطة إلى أجل غير مسمى، مضيفًا: "أعتقد أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا يمكن أن يحدث في أي وقت".

أسباب الانسحاب

بدوره اعتبر المحلل السياسي السوري، غسان يوسف، أن من المبكر الحديث عن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل من سوريا، كما حدث في أفغانستان، حيث ظلت متواجدة هناك أكثر من 20 عامًا، حتى قررت انسحابها.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، صرح المبعوث الشخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن أمريكا قد تنسحب من سوريا في أي لحظة، وهذا التصريح جاء بناء على معطيات خرجت من لقاء الرئيس بوتين بالرئيس بايدن في جنيف.

ويرى المحلل السوري أن الوجود الأمريكي في سوريا لن يستمر طويلًا لعدة أسباب، أهمها أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تواجه أي مقاومة تنهزم وتنسحب، وأنه لا يمكن التعويل على الأكراد الانفصاليين، خصوصا وأن الوضع الإقليمي ضد هذه المجموعات الانفصالية سواء في تركيا أو سوريا أو العراق، ولا يمكن لهذا المشروع أن يكتمل.

وأكد أن المقاومة الشعبية تظهر من حين لآخر وتستهدف القواعد الأمريكية في حقل العمر ومخيم الركبان شمال شرقي الحسكة، وغيرها من المناطق، ولهذا من المتوقع أن تقرر الولايات المتحدة يومًا ما الانسحاب من سوريا، لا سيما وأن الرئيس ترامب أعلن أكثر من مرة أنه سوف ينسحب من سوريا وأنه لم يحقق أي شيء.

وأشار يوسف إلى أن المشروع الأمريكي فشل في سوريا، وبات اتخاذ داعش شماعة للتدخل في الشؤون السورية ذريعة غير مجدية، مضيفًا: "نحن بانتظار الأيام القادمة وما ستحمل لنا، لا سيما في ظل التعاون الأخير بين روسيا وأمريكا الخاص بتقديم مشروع مشترك لإدخال المساعدات إلى سوريا عبر معبر باب الهوى".

ضروريات اقتصادية وعسكرية

بدوره قال المحلل السياسي السوري فريد سعدون، إن الانسحاب الأمريكي من عدمه لا يتم إقراره بسبب استهداف قواعدها العسكرية، فالولايات المتحدة الأمريكية لم تنسحب من العراق إلى اليوم رغم تعرضها المستمر للاستهداف والقصف، وحتى اغتيال وقنص الكثير من جنودها.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أكد أن مثل هذا القرار يبنى وفق الوضع السياسي والاقتصادي الدولي وعلى نوعية الصراع في منطقة تواجد القواعد، فانسحاب الجيش الأمريكي من قاعدة السيلية بقطر ونقل جزء من جنودهم وعتادهم إلى الأردن، جاء لأسباب سياسية وضروريات عسكرية تخص الوضع الإسرائيلي ولا علاقة له بالاستهداف.

ويعتقد المحلل السوري أن الانسحاب الأمريكي من سوريا لن يكون سريعًا، أو قريبًا، رغم أن التواجد الأمريكي في سوريا ليس استراتيجيا، ولا تفترضه ضرورات عسكرية، بل يخضع لنوعية الصراع مع الروس والإيرانيين وحماية أمن إسرائيل، وسينتهي على المدى المتوسط بعد التوافق مع الروس على الحل السياسي في سوريا.

وكانت القواعد العسكرية للقوات الأمريكية المنتشرة في ريف دير الزور شرقي سوريا، قد تعرضت، خلال الأسبوعين الماضيين، إلى هجمات متتالية أدت إلى انفجار مستودعات ذخيرة وإصابة عدد ممن بداخلها.

وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من أفغانستان، وسحب آخر قواتها هناك. إذ تعتزم واشنطن سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول 11 أيلول/ سبتمبر المقبل، تاريخ الذكرى العشرين لهجمات عام 2001، التي قادت واشنطن للإطاحة بنظام "طالبان"، فيما يعتزم نحو سبعة آلاف من القوات غير الأمريكية، وتتألف في معظمها من دول حلف شمال الأطلسي- إلى جانب قوات من أستراليا ونيوزيلندا وجورجيا، المغادرة بحلول الموعد نفسه.