تراجع أسعار النحاس عالميا بفعل قرار لـ "المركزي الصيني"

تراجعت أسعار النحاس عالميا بفعل مخاوف من تأرجحات طلب الصين التي تعد مستهلكا رئيسيا لهذا المعدن، وذلك عقب قرار للبنك المركزي هناك بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي.

وبحسب "رويترز"، تراجعت أسعار النحاس، اليوم الاثنين، بفعل مخاوف بشأن توقعات الطلب في الصين، المستهلك الرئيسي، حيث يبدو أن التعافي الاقتصادي يتباطأ، في حين عزز ارتفاع المخزونات المعنويات السلبية.

وقد خسر النحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن 1% إلى 9420 دولارًا للطن، في حين تم تداول أسعار النحاس المستخدم في الغالب في صناعات الطاقة والبناء، في نطاق 300 دولار خلال الأسبوعين الماضيين.

ونقلت "رويترز" عن متداول، قوله: "إن تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من قبل البنك المركزي الصيني أثار قلق السوق لأنه يشير إلى أنه يحاول دعم النمو المتباطئ". "ارتفاع مخزونات النحاس علامة على ضعف الطلب".

وستصدر هذا الأسبوع بيانات من الصين حول التجارة والإنتاج الصناعي والناتج المحلي الإجمالي، والتي سيتم تحليلها بالتفصيل لمعرفة توقعات الطلب.

وقد بلغ مخزون النحاس في المستودعات المسجلة لدى بورصة لندن للمعادن 219.175 طن بزيادة تقارب 40% في الأسابيع الثلاثة الماضية، بينما تعرضت المعادن الصناعية لضغوط بسبب ارتفاع قيمة الدولار، مما يجعل المعادن المسعرة على الدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

من ناحية أخرى هبط الألمنيوم 0.4%، وهو ما يقارب 2491 دولار للطن، بينما انخفض الزنك بنسبة 1.2 % بنحو 2940 دولارًا ؛ وانخفض الرصاص 0.1 % إلى 2،329 دولار؛ وارتفع القصدير بنسبة 1.5% إلى 32150 دولارًا؛ وطرح النيكل 0.3% من 18.690 دولار.