الملك سلمان يوجه بتقديم مساعدات عاجلة إلى تونس بينها مليون جرعة لقاح

وجَّه الملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية بتقديم مساعدات عاجلة إلى تونس من بينها مليون جرعة لقاح ضد كورونا.

وبحسب تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، أن توجيها ملكيا صدر بدعم تونس بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية.

ولفت الربيعة إلى أن التوجيه الملكي جاء استجابة لطلب الرئيس التونسي قيس سعيّد، والذي طلبه خلال مكالمته مع ولي العهد السعودي، مشيرا إلى أنه يأتي للتأكيد على العلاقات المتينة بين قيادتي البلدين.

وعن طبيعة المساعدات، قال الربيعة إنها تتضمن مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، و190 جهاز تنفس اصطناعي، و319 جهازا مكثفا للأكسجين، 150 سريرا طبيا، و50 جهاز مراقبة العلامات الحيوية مع ترولي.

وتتضمن المساعدات كذلك 4 ملايين كمامة طبية، و500 ألف قفاز طبي، و180 جهاز قياس للنبض، و25 مضخة أدوية وريدية، و9 أجهزة للصدمات الكهربائية، و15 منظارا للحنجرة بتقنية الفيديو، و5 أجهزة تخطيط القلب (إي سي جي).

يشار إلى أن تونس تعاني أوضاعا صعبة في مواجهة فيروس كورونا، حيث حذرت وزارة الصحة التونسية من انهيار المنظومة الصحية، في البلاد، بسبب كثرة أعداد المصابين.

وسجلت تونس، الجمعة الماضية، 189 حالة وفاة جراء مضاعفات الإصابة بالفيروس، في سابقة هي الأولى من نوعها، كما سجلت 8506 حالات إصابة جديدة، ليقترب إجمالي الإصابات في البلاد من 482 ألف حالة، يأتي ذلك في ظل معاناة تونس من نقص في اللقاحات المضادة للفيروس، حيث لم يحصل على اللقاح سوى 721 ألف شخص من أصل أكثر من ثلاثة ملايين شخص سجلوا للحصول على اللقاح، بحسب بيانات وزارة الصحة.