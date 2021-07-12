ارتفاع ضحايا حريق مستشفى الحسين المخصصة لعزل مصابي كورونا إلى 36 قتيلا

لقي أكثر من 36 شخصا مصرعهم، وأصيب آخرون، جراء اندلاع حريق في مستشفى الإمام الحسين، المخصصة لعزل مصابي "كوفيد-19"، في محافظة ذي قار في العراق.

وأفاد مصدر طبي من داخل مدينة الناصرية بالقرب من مستشفى الحسين، لـ"سبوتنيك"، بانتشال جثث 36 شخص حتى الآن من داخل الكرفانات المحترقة، فيما لا يزال البحث جاريا عن ضحايا من الحريق الذي أسفر أيضا ً عن عشرات الإصابات بين الراقدين والمرافقين، والمفقودين.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن أسمه، أن من بين الضحايا جثثا مجهولة الهوية لم يتم التعرف عليها بسبب احتراقها بالكامل.

وأكد المصدر أن حريقا اندلع داخل مركز عزل المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الحسين التعليمي في مدينة الناصرية مركز ذي قار جنوبي البلاد، ما أسفر عن وفاة 36 شخصا وإصابة العشرات، في حصيلة لم تنته بعد.

وهرعت فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف لإجلاء الراقدين في المستشفى وإنقاذهم ونقل المصابين إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاج، وانتشال الجثث التي احترقت بالكامل.

وقد أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانا حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أكدت فيه احتراق 20 كرفان مخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

وأكدت الداخلية أن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق، لتمنع امتداد النيران إلى بناية المستشفى.

ويعد هذا الحادث هو الثاني من نوعه بعد فاجعة مستشفى إبن الخطيب في منطقة جسر ديالى، جنوب شرقي بغداد، يوم 24 أبريل/نيسان الماضي، في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي، إثر انفجار أسطوانات أوكسجين، ما أسفر عن مقتل 82 شخصا وإصابة 110 آخرين حسب الحصيلة الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية العراقية.

وشهد العراق، اليوم الاثنين، حريقا داخل وزارة الصحة في العاصمة بغداد، وقد تمكنت فرق الدفاع المدني من إخلاء جميع الموظفين وإخماد الحريق.