وزير الصناعة الجزائري يؤكد البدء في إنتاج لقاح سبوتنيك الروسي محليا أول سبتمبر

وبحسب تصريحات نقلها موقع "بوابة إفريقيا" الإخبارية قال لطفي بن باحمد، وزير الصناعة الصيدلانية في الجزائر، إن بلاده ستبدأ في إنتاج لقاح "سبوتنيك" الروسي محليا ابتداء من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضح أن الجوانب اللوجستية وغيرها تم تجهيزها، لافتا إلى الانتهاء من توقيع عقود الإنتاج مع الجانب الروسي.

وأشار إلى أن عملية الإنتاج سوف تتم في مخابر "صيدال" في ولاية قسنطينة، وذلك بمعدل مليوني جرعة شهريا، موضحا أن إنتاج لقاح "سبوتنيك" سيتم عن طريق إنتاج المادة الأولية محليا.

وكانت الجزائر قد بدأت، أواخر يناير/ كانون الأول الماضي، حملة للتطعيم ضد وباء كورونا، فيما كانت البلاد تعاني من تأخر وصول اللقاح، بينما تصاعدت دعوات للعزوف عن التطعيم لأسباب مختلفة.

وبحسب إحصاءات رسمية فقد تم تطعيم قرابة مليوني جزائري من عدد السكان البالغ 45 مليونا.

وإلى اليوم، سجلت الجزائر 146 ألف و942 إصابة بالفيروس، منها 3851 وفاة و102 ألف حالة شفاء، حسب بيانات وزارة الصحة الجزائرية.