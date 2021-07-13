توجه كويتي بتطعيم ساكني مناطق تفشي كورونا

قال رئيس اللجنة العليا لمواجهة كورونا في الكويت، دكتور خالد الجارالله، إن هناك توجها حكوميا لتطعيم ساكني مناطق تفشي فيروس كورونا.

وبحسب تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، أكد الجارالله أن هناك تذبذبا في المنحنى الوبائي مع استمرار الإشغال السريري والحرج.

موجز أنباء دلتا كورونا #الكويت

👈🏼تذبذب المنحنى الوبائي مع استمرار الإشغال السريري والحرج.

👈🏼توجه تطعيم قاطني بؤر التفشي بمناطق الكثافة السكنية مع تدفق إمداد اللقاحات.

👈🏼تعزيز السعة السريرية ودعم المنظومة الصحية.

👈🏼لا حظر...لا فعاليات...لا تهاون😷.

حفظ الله الجميع من كل مكروه🇰🇼 pic.twitter.com/epUUzfh7OA — أ.د. خالد الجارالله Prof.Khaled AlJarallah (@kaljarallah) July 12, 2021

وقال: "هناك توجه لتطعيم قاطني بؤر التفشي بمناطق الكثافة السكنية مع تدفق إمداد اللقاحات، فضلا عن تعزيز السعة السريرية ودعم المنظومة الصحية".

وجزم رئيس اللجنة العليا لمواجهة كورونا بعدم وجود توجه لفرض الحظر، لكنه شدد على ضرورة الغاء أي فعاليات، وعدم التهاون مع الموجة الوبائية لفيروس كورونا ومتحوراته.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد تسلمت الدفعة الرابعة من لقاح "أكسفورد" وهي عبارة عن 260 ألف جرعة، في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، مؤكدة أن هذه الدفعة سيتم منحها كجرعة أولى لمن لم يأخذ اللقاح من قبل، في محاولة لزيادة أعداد المطعمين، وسيتم توزيعها على مراكز التطعيم في سائر أنحاء البلاد ليبدأ التعامل بها سريعا.