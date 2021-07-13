رئيس الوزراء الهندي يحذر من الزحام في المزارات السياحية

حذر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، من الزحام في المواقع السياحية، داعيا إلى تطعيم أسرع ضد فيروس كورونا، رغم أن الأرقام الرسمية تشير إلى تباطؤ انتشار الإصابات الجديدة.

وبحسب "رويترز"، أكد مودي في تعليقات نُشرت على موقع "تويتر" إقراره بتضرر قطاع السياحة بشدة جراء الإغلاق، قائلا: "سأقول بشكل قاطع، إنه ليس من المقبول وجود حشود ضخمة في محطات التلال والأسواق دون ارتداء أقنعة".

وكانت الجمعية الطبية الهندية، قد أعلنت، أمس الاثنين، خشيتها من تحول تجمع السياح والحجاج إلى مغذٍ لموجة ثالثة مميتة من الإصابات، محذرة من التراخي.

ودعا مودي إلى اليقظة ضد المتغيرات الجديدة للفيروس وشن حملة أسرع لحماية السكان، وقال: "لمواجهة الموجة الثالثة، علينا أن نواصل تسريع عملية التطعيم".

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند بلغ 30.91 مليون إصابة، وهو ثاني أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة.

وبلغت الحصيلة الرسمية للوفيات 410784، كثير منهم قضوا في موجة ثانية وحشية من الإصابات، في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار الماضيين، عندما توفي أشخاص خارج المستشفيات بينما كانوا ينتظرون وجود أسرّة.

وأبلغت السلطات، اليوم الثلاثاء، عن 32906 حالات جديدة، وهي أقل حصيلة يومية منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، مقارنة مع حوالي 400000 حالة في اليوم في ذروة الموجة الثانية.

وأطلقت الحكومة، الشهر الماضي، حملة لتلقيح جميع البالغين، تستهدف 950 مليون شخص بحلول نهاية العام، لكن وتيرة الحملة تعثرت بسبب نقص اللقاحات والعقبات اللوجستية المختلفة.