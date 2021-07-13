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    مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل خلال مشاركتها في محادثات افتراضية عبر الفيديو مع رئيس الوزراء الصيني لي كيبيانغ، برلين، ألمانيا 28 أبريل 2021

    أنغيلا ميركل: لا ننوي فرض التطعيم على أحد

    © REUTERS / MICHELE TANTUSSI
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    قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا لا تدرس فرض التطعيم لمواجهة خطر موجة وباء رابعة.

    وبحسب تصريحات نقلتها "رويترز" قالت المستشارة الألمانية في مؤتمر صحفي "لا ننوي السير في هذا الطريق، لن يكون هناك تطعيم إجباري".

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    يشار إلى أن فرض التطعيم على بعض الفئات قامت به مجموعة من الدول الأوروبية، منها فرنسا، حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، في خطاب متلفز، أن التطعيم سيكون إلزاميا على جميع العاملين في القطاع الطبي، والعاملين في قطاعات أخرى، لأنهم على اتصال بالمرضى، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هو مواجهة الطفرة الجديدة من الوباء.

    وحذّر ماكرون العاملين في هذه القطاعات من التخلف عن التطعيم، موضحا أنه ستكون هناك ضوابط وعقوبات اعتبارا من 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، مضيفا أنه "إذا لم نتحرك الآن، أعداد الحالات ستزيد، وكذلك وأرقام المستشفيات سوف تتزايد".

    أيضا فإن اليونان اتخذت الخطوة ذاتها، حيث أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس الاثنين، عن التطعيم الإجباري لفئات محددة من المواطنين، قائلا: "أصبح التطعيم الفوري للعاملين في دور رعاية المسنين إلزاميًا، وهذه هي الفئة الأكثر ضعفًا. أولئك الذين لا يفعلون ذلك سيتم إيقافهم عن العمل في 16 أغسطس".

    كما قال إنه ابتداءً من 1 أيلول/ سبتمبر، سيتم تطبيق التطعيم الإجباري للعاملين في المجال الطبي في القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن الجيش والمجندين سيكون لديهم أيضًا "الفرصة والحوافز" للتطعيم في وحداتهم.

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