إسبانيا تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفية المحتجزة في كوبا

طالبت إسبانيا بالإفراج الفوري عن الصحفية كاميلا أكوستا، التي احتجزتها السلطات في كوبا.

وبحسب تدوينة نشرها وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، بموقع تويتر، دعا فيها إلى الإفراج الفوري عن الصحفية كاميلا أكوستا التي احتجزت في هافانا أمس الإثنين بعد تغطية الاضطرابات المدنية في البلاد لصالح صحيفة "إيه بي سي" الإسبانية.

España defiende el derecho a manifestarse libre y pacíficamente y pide a las autoridades cubanas que lo respeten. Defendemos los derechos humanos sin condiciones. Requerimos la liberación inmediata de @CamilaAcostaCu. — José Manuel Albares (@jmalbares) July 13, 2021

وكتب ألباريس على تويتر "إسبانيا تدافع عن الحق في التظاهر بحرية وسلمية وتطلب من السلطات الكوبية احترام ذلك، نطالب بالإفراج الفوري عن كاميلا أكوستا".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز، أقال وزيرة الخارجية، أرانشا غونزاليس لايا من منصبها، السبت الماضي، وعين مكانها الدبلوماسي خوسيه مانويل ألباريس، الذي كان يشغل منصب كبير مستشاري رئيس الحكومة، وهو دبلوماسي محنك عمل سفيرا في عدة دول حول العالم.