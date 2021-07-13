وزارة الدفاع الجزائرية تعلن حصيلة عمليات النصف الأول من 2021

وبحسب بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الدفاع الجزائرية، نشره موقع "النهار"، أعلنت أنها قضت على 9 إرهابيين، وأوقفت 5 آخرين، فيما استسلم 5.
#الجزائر— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) July 13, 2021
👈توقيف 866 بارون #مخدرات وحجز أزيد من 345 قنطار #زطلة خلال 6 أشهرhttps://t.co/3ldy2k0ZwM
ولفت البيان إلى أن الجيش قام بتوقيف 72 عنصرا من عناصر دعم الجماعات الإرهابية، ودمرت 41 مخبأ، و84 قنبلة تقليدية الصنع ومدفع هاون.
وتمكنت وحدات الجيش أيضا من ضبط 302 قطعة سلاح، منها 29 كلاشنيكوف، و256 بندقية بأصناف مختلفة، و16 مسدسا آليا ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات من نوع "ستريلا إم 2".
وضبطت كذلك وفقا للبيان 27 قذيفة مختلفة العيارات، و290909 طلقة بارود، و35 شريط ذخيرة و2.8 قنطار من البارود.
وتحدث البيان عن تفكيك شبكتين إجراميتين، إحداهما من 6 أشخاص، كانت تحاول إدخال عملات مزورة إلى البلاد، والأخرى مسلحة مكونة من منتمين للحركة الإرهابية "ماك"، كانت قد تورطت في التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية.
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