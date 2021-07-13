وزارة الدفاع الجزائرية تعلن حصيلة عمليات النصف الأول من 2021

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية حصيلة عملياتها النوعية لمواجهة الإرهابيين في النصف الأول من العام الجاري 2021.

وبحسب بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الدفاع الجزائرية، نشره موقع "النهار"، أعلنت أنها قضت على 9 إرهابيين، وأوقفت 5 آخرين، فيما استسلم 5.

ولفت البيان إلى أن الجيش قام بتوقيف 72 عنصرا من عناصر دعم الجماعات الإرهابية، ودمرت 41 مخبأ، و84 قنبلة تقليدية الصنع ومدفع هاون.

وتمكنت وحدات الجيش أيضا من ضبط 302 قطعة سلاح، منها 29 كلاشنيكوف، و256 بندقية بأصناف مختلفة، و16 مسدسا آليا ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات من نوع "ستريلا إم 2".

وضبطت كذلك وفقا للبيان 27 قذيفة مختلفة العيارات، و290909 طلقة بارود، و35 شريط ذخيرة و2.8 قنطار من البارود.

وتحدث البيان عن تفكيك شبكتين إجراميتين، إحداهما من 6 أشخاص، كانت تحاول إدخال عملات مزورة إلى البلاد، والأخرى مسلحة مكونة من منتمين للحركة الإرهابية "ماك"، كانت قد تورطت في التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية.