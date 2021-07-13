دراسات تثبت خطأ معلومة شائعة عن فقدان الوزن

يعتقد كثيرون أن التعرق الناتج عن المجهود البدني له علاقة وطيدة بفقدان الوزن، خاصة لدى أولئك الذين يحاولون اتباع نظام غذائي ورياضي معين لفقدان وزنهم.

لكن الحقيقة، وبحسب موقع "الكونسلتو"، فإن التعرق بهذه الطريقة لا يؤدي وحده إلى حرق كمية قابلة للقياس من السعرات الحرارية، ولكنه سيؤدي إلى فقدان الوزن المائي فقط.

وتعد خسارة الوزن المائي خسارة مؤقتة للوزن، لأن الجسم يستعيدها مرة أخرى بمجرد أن يتم ترطيبه بأي وسيلة، سواء عن طريق شرب السوائل، أو عن طريق تناول أطعمة تحتوي على الماء.

ووفقا لدراسات موثقة، فإن المجهود البدني الذي ينتج عنه تعرق شديد يمكنه أن يحرق ما يصل إلى 1000 سعرة حرارية في الساعة، مع اختلاف النسبة من شخص لآخر.

فقد أثبتت دراسة أجريت على رجال ونساء مارسوا تمرينا لليوغا لمدة 90 دقيقة، أن النساء حرقن 330 سعرة حرارية فقط، في حين استطاع الرجال عن طريق التمرين نفسه حرق 460 سعرة حرارية.

وأثبتت تلك الدراسات أن الإنسان يمكنه حرق السعرات الحرارية أثناء أنشطة لا يتعرق فيها، مثل تمارين السباحة أو ممارسة الرياضة في جو بارد مثلا.

ولفتت إلى الأسباب التي تجعل البعض يتعرق أكثر من الآخر، حيث أثبتت تحكم عوامل شتى في هذا الأمر، منها عامل الوراثة، والسن، ومستوى اللياقة، والوزن.

وهذا العامل الأخير، وهو الوزن، من أكثر العوامل تحكما، حيث يضطر الجسم إلى بذل مزيد من الجهد مما ينتج عنه تعرق أكثر.