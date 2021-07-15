ميركل تعرب عن صدمتها من الفيضانات "القاتلة"

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، عن صدمتها من الدمار الذي خلفته الفيضانات القاتلة في غرب ألمانيا والتي أودت بحياة 19 شخصًا على الأقل.

وقالت في بيان نشره على تويتر المتحدث باسمها، ستيفن سيبرت "صُدمت من الكارثة التي يعاني منها الكثير من المواطنين في المناطق التي غمرتها الفيضانات".

يذكر أن الفيضانات في ألمانيا تسببت في مقتل 19 شخصا، وفقد نحو 50 آخرين، وفقا للسلطات الرسمية.

ذكرت ذلك وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الخمس، مشيرة إلى أن تلك البيانات كشف عنها مسؤولون محليون في المناطق المتضررة.

واجتاحت عاصفة تضرب غربي ألمانيا العديد من المناطق، التي شهدت هطولا كثيفا للأمطار، وتسببت في حدوث فيضانات.

ولفتت الوكالة إلى قول مسؤولين محلليين إن ارتفاع منسوب المياه أدى إلى انهيار العديد من المباني في بعض المناطق.

وذكرت الوكالة أن ولاية شمال الراين فستفالن، وولاية راينلاند بفالز، كانتا من أكثر المناطق تضررا من الفيضانات.

ولفتت إلى أن هطول الأمطار بهذه الكثافة أدى إلى ارتفاع منسوب المياه داخل الأنهار، التي تجاوزت ضفافها مهددة المزيد من منازل المواطنيين.