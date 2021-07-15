رئيسة منظمة التجارة العالمية متفائلة بشأن إبرام اتفاق لوقف "الصيد الجائر"

أعربت نغوزي أوكونجو إيويالا، رئيسة منظمة التجارة العالمية، اليوم الخميس، عن تفاؤلها بشأن إبرام اتفاق طال انتظاره لوقف الصيد الجائر.

وبحسب رويترز، أكدت نغوزي أن بعض الدول النامية انتقدت مسودة الاتفاقية في حين وصفت الهند جوانب منها بأنها "غير عادلة".

تصريحات رئيسة منظمة التجارة العالمية جاءت في كلمتها بالمؤتمر الافتراضي في جنيف، والذي يعد أول اجتماع لوزراء التجارة في منظمة التجارة العالمية منذ عام 2017.

وقالت: "أعتقد أننا جميعًا ملتزمون بصدق، لكن تغيير طريقة التفكير ضروري بالنسبة لنا لسد الفجوات الأخيرة التي تستمر في الفصل بين الأعضاء".

ومع ذلك، أعرب العديد من الوزراء عن تحفظات شديدة بشأن مسودة الاتفاقية الحالية، وهي النسخة الخامسة والتي استغرق تحضيرها شهورًا من المفاوضات.

وعلق وزير التجارة الهندي، بيوش غويال، على جزء من النص بقوله "من الواضح أن ذلك سيؤدي إلى قيود على قدرة البلدان النامية، بينما ستستمر الدول المتقدمة في منح الإعانات"، مؤكدا: "هذا غير متكافئ وغير عادل وغير عادل"، في حين وصفت باكستان المشروع بأنه "رجعي وغير متوازن".

وكان الاتحاد الأوروبي، وهو داعم رئيسي، أكثر تفاؤلاً، قائلاً إن المسودة تشكل أساس اتفاقية محتملة لأنها "تحتوي على العديد من العناصر لمناطق الهبوط".

واقترب المفاوضون من الاتفاق في المؤتمر الوزاري الأخير لمنظمة التجارة العالمية في 2017، لكن المحادثات انهارت، حيث ألقى بعض المراقبين باللوم على الدول النامية التي سعت للحصول على إعفاءات كبيرة.