وكالة: ملايين النيجيريين يعانون الجوع مع انتشار كورونا

لم يعد ملايين النيجيريين، الذين كانوا يكسبون مالا يكفيهم وذويهم، قادرين الآن على إطعام أنفسهم أو عائلاتهم، خاصة مع انتشار وباء كورونا.

وبحسب رويترز، أكد البنك الدولي أن بين 18% من العائلات النيجيرية شخص بالغ واحد على الأقل لا يأكل ليوم كامل في وقت ما، مقارنة مع 6% قبل الجائحة.

وبينما توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ارتفاع تكاليف استيراد المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم إلى معدلات قياسية هذه السنة، فإن التضخم في نيجيريا بلغ قرب أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما تمثل أسعار الغذاء نحو 70% من الزيادة.

وقدر البنك الدولي أن صدمات الأسعار في 2020 دفعت سبعة ملايين نيجيري إلى دائرة الفقر بزيادة 10% تقريبا.

وقال ماركو هيرنانديز، كبير اقتصاديٍ البنك الدولي في نيجيريا، إن ضعف النايرا والقيود التجارية وإغلاق الحدود البرية التي تستهدف التهريب رفعت الأسعار أيضا.

وبالتوازي مع التضخم المتسارع فإن الاقتصاد النيجيري يعاني معاناة شديدة، ما تسبب في تزايد معدلات البطالة، وارتفاع بعض الحوادث التي أدت لانعدام الأمن في المناطق الزراعية.

وبعد انتشار وباء كورونا ارتفعت أسعار بعض السلع الغذائية الرئيسية مثل البيض والبصل وزيت النخيل نحو 30% أو أكثر.