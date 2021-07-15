وزير الإعلام الباكستاني: التحقيق الأولي في انفجار حافلة أمس أثبت وجود بقايا متفجرات

أعلنت باكستان العثور على بقايا مواد متفجرة أثناء التحقيق في انفجار حافلة، وقع أمس الأربعاء، غربي البلاد.

ووفقا لبيان كتبه وزير الإعلام الباكستاني، فؤاد تشوردي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، فقد أكدت التحقيقات الأولية في حادثة داسو وجود آثار متفجرات.

Initial investigations into Dassu incident have now confirmed traces of explosives,Terrorism cannot be ruled out,PM is personally supervising all developments,in this regard Govt is in close coordination with Chinese embassy we are committed to fight menace of terrorism together — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) July 15, 2021

وقال الوزير الباكستاني: "لا يمكن استبعاد الإرهاب، رئيس الوزراء شخصيًا يشرف على جميع التطورات".

وأكد أن هناك تعاونا وثيقا بين الحكومة الباكستانية والسفارة الصينية بخصوص هذا التحقيق، معللا: "نحن ملتزمون بمكافحة خطر الإرهاب معًا".

وكان انفجار قد وقع أمس الأربعاء، في حافلة في داسو، في شمال غرب باكستان، قُتل فيه 13 بينهم 9 عمال صينيين، وأدى إلى سقوط الحافلة في واد عميق.

وقالت بكين في البداية إن الانفجار هجوم بقنبلة لكنها تراجعت لاحقا عن تأكيد ذلك، وأوضحت أنها سترسل فريقا للمساعدة في التحقيق.