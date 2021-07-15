وكالة: برشلونة يرفض اللعب أمام فريق إسرائيلي في القدس مراعاة لمشاعر الفلسطينيين

رفض فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم مواجهة ودية مع نادي بيتار الإسرائيلي في القدس، مراعاة لمشاعر الفلسطينيين الذي يعتبرون القدس عاصمة لهم.

وبحسب "رويترز"، قال متحدث باسم بيتار إن نادي برشلونة طلب إقامة المباراة في مدينة أخرى غير القدس، التي استولت إسرائيل على قطاعها الشرقي في حرب عام 1967 في الشرق الأوسط، وضمتها كعاصمة لها في خطوة غير معترف بها دوليًا.

وقال مصدر في برشلونة لـ"رويترز" إن المباراة لم يتم تأكيدها رسميًا على الإطلاق وأنه لا توجد خطة الآن لاستضافتها.

وكان نادي بيتار القدس، وهو نادٍ إسرائيلي في الدوري الممتاز، قد توصل من قبل إلى اتفاق مبدئي لاستضافة برشلونة في 4 من أغسطس/آب المقبل، رغم أن أيا من الناديين لم يعلن رسميا عن المباراة.

ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولة يأملون أن تشمل الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وقال موشيه ليون، رئيس بلدية القدس الإسرائيلي، لراديو الجيش الإسرائيلي إن "لاعبي برشلونة لم يكونوا مستعدين للمجيء إلى القدس، لا أريد أن أشعل الأمور، لكنهم لم يكونوا مستعدين لزيارة القدس".

وكان رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا قد بعث بخطاب يرد فيه على رسالة من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مؤكدا أنه لم يعلن أنه سيقيم أي مباراة ودية في القدس، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد لابورتا قائلا: "كما تعلمون جيداً، فإن نادي برشلونه بصفته مؤسسة رياضية ديمقراطية ملتزمة بالحقوق والمبادئ الأساسية، قد عبر دوماً وبالأفعال -كما يؤكد تاريخ النادي- عن دفاعه الواضح عن حقوق وحريات كافة شعوب الأرض".